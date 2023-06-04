На минувшей неделе Косово снова балансировало на грани полноценной кровопролитной войны. По общему мнению наблюдателей, ситуация была взрывоопаснее, чем когда-либо за последние 20 лет. Что произошло, чем нынешнее обострение чревато, насколько велик риск, что Старый Свет заполыхает еще и с другого конца? В теме разбирался Олег Романов.

В муниципальные управы городков и местечек, расположенных на севере Косово, попытались вселиться градоначальники. Доставили их сюда в составе полицейских конвоев и в сопровождении броневиков сил KFOR, они же натовские миротворцы. Встретили всех новоприбывших крайне неласково, в столкновениях, что имели место в трех муниципалитетах. Пострадали 52 серба и около 30 приезжих силовиков.

Сербская армия получила приказ стягиваться на границу Косово. Президент Сербии Александр Вучич предупреждал о неизбежной катастрофе, если Приштину не заставят сдать назад и отозвать новопосаженных мэров, а также их вооруженный эскорт.





Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир. Но международное сообщество должно урезонить Альбина Курти. Ему давали все, что попросит: безвиз, членство в Совете Европы и прочее. А состав сербских муниципалитетов за 10 лет, почитай, так и не сформирован. Если не принять меры, случится непоправимое. Александр Вучич

Запад посылал сигналы довольно противоречивые, однако к сербам прислушиваться не принято. В наказание за любую попытку настоять на своем Белграду обычно грозят отзывом безвиза, обнулением перспектив вступления в ЕС или попросту экономической войной. Сербия, как правило, смиряется, хотя и скрепя сердцем. Конфликтовать с ЕС, который, почитай, окружает со всех сторон, чревато. Но на сей раз даже "ястребы" адресовали угрозы не только Белграду, но обеим сторонам конфликта:

Мы решили развернуть еще 700 военнослужащих из оперативного резерва Западных Балкан. Насилие отбрасывает назад Косово и весь регион, ставит под угрозу их евроатлантические устремления. И Приштина, и Белград должны предпринять конкретные шаги для деэскалации ситуации. Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО

Безусловно, в ЕС видят всю абсурдность ситуации: сербы бойкотировали муниципальные выборы и в голосовании приняли участие около 4 % граждан региона. Все были твердо уверены, что с поддержкой около 4 % победители не рискнут въехать в свои кабинеты. Как же! В Приштине освоили язык новой политкорректности и пребывают в уверенности, что творить можно что угодно, главное, это потом правильно назвать.





Там беснуется толпа, которая рисует граффити с буквой Z, демонстрирует восхищение деспотичным президентом Путиным и вторжением на Украину. Мы просто вынуждены держать в этих городах наш спецназ. Они всюду рисуют Z, стреляют в наших солдат, кричат: "Убить, убить!" Этой фашистской толпе мы не сдадим нашу демократическую республику. У нас есть премьер-министр, который всю свою жизнь был политактивистом, он всегда готов их выслушать. И, глядишь, даже согласится. Альбин Курти, премьер-министр Косова

Премьер Курти был общественником только в том смысле, что всю жизнь вращался в грантовых структурах, связанных с Соросом. Но это еще ничего. Скажем, косовский президент Хашим Тачи вообще прямо из своего дворца уехал в Гаагу. Его и двух бывших руководителей косовского парламента там судят за военные преступления. Этот тип людей порожден балканскими войнами, они не знают преград и законов. Их власть рождала винтовка, а ограничивали только уткнувшиеся в лицо две винтовки.

Премьер Курти как раз из таких вот бизнесменов и патриотов, но тут он, похоже, попытался проглотить кусок, который не лезет в рот. В Европе не оценили идею дать сербам мэров-албанцев, сидящих на штыках.

"Если у вас явка от 1 %, а то и меньше, сомнительно, что вы имеете законную поддержку народа. Мэр боится своих граждан, какие у него шансы добиться от них покорности силой? А завтра что будет, а на следующей неделе? Тут что, муниципалитеты будут круглосуточно охранять армия и бронетехника? Тут не вина СМИ, не вина полиции - это точно вина политиков из Приштины", - считаетВиола фон Крамон-Таубадель, докладчик Европарламента по Косову.

Секретарь Госдепа Блинкен тоже потребовал от Приштины вывести мэров и спецназ куда-нибудь подальше, в более спокойное место. Албанские власти даже подверглись легкой порке - их не допустили к учениям НАТО, в США запретили визиты приштинских по линии госдепартамента. По уму, выборы, в которых учтено мнение хорошо если пары процентов населения, просто следовало бы отменить. Но и это уже диво дивное: госсекретарь Блинкен посылает мэров-албанцев туда же, куда и разъяренные сербы.

У нас есть такое предложение: пусть эти мэры уезжают домой и руководят своими женами да детьми. А спецназ пусть проваливает из городской управы к себе на юг, иначе им придется вечно защищать здесь тех, кто не был избран никем. Горан Ракич, общественный деятель

Очевидно, что когда готовых сцепиться противников растащат, все останется по-прежнему: сербов продолжат поддавливать, приштинские бизнесмены и патриоты продолжат наступление. В годы югославской гражданской войны Запад выбрал не самую честную, но самую эффективную стратегию: не стоит разбираться, кто виноват - надо одного назначить правым и поддержать его всеми наличными силами.

Почему в парии определили сербов, не очень понятно. Они как раз были Соединенным Штатам и атлантистской Европе очень комплиментарны, в обеих мировых войнах воевали с немцами. В годы югославской войны они совершали, может, и не меньше преступлений, чем противники, но точно не больше. Вообще-то главными злодеями там были те, кто продавал воюющим оружие и покупал его у них, чтобы разжечь конфликты на других околицах планеты. Вот эту публику так никто и не наказал.

Чем Милошевич был хуже Туджмана или Хашима Тачи никто не объяснял. Сербов просто объявили главными злодеями Европы и все. В 1990-е они, говорят, действительно были королями европейского преступного мира - от Швеции до Испании. Но даже тут все давно изменилось. Именно косовары теперь контролируют в ЕС наркотрафик, а также торговлю оружием и живым товаром. Считается, что у албанцев на посылках и Коза ностра, и Ндрангета. В общем ненависть и презрение Европы к сербам иррациональны, это, наверное, что-то из разряда: "Да, обмишулились, но не извиняться же перед ними теперь?"

Косово, впрочем, еще долго не получит места в ООН и международно-санкционированной независимости. Сейчас суверенитет края признают лишь 9 десятков стран, было больше, но 28 государств признание отозвали.