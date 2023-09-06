Самая дорогая компания Европы производит препарат для похудения

Производитель препарата для похудения - самая дорогая компания Европы. Стоимость датской фармацевтической компании на фондовом рынке составила $428 млрд. Этого было достаточно, чтобы сместить с лидирующей строчки французского гиганта - известного производителя предметов роскоши. Фармкомпания занимается выпуском лекарств для лечения диабета, а также препаратов для лучшего метаболизма и сдерживания аппетита. Они очень популярны в США.