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Самая дорогая компания Европы производит препарат для похудения

Производитель препарата для похудения - самая дорогая компания Европы. Стоимость датской фармацевтической компании на фондовом рынке составила $428 млрд. Этого было достаточно, чтобы сместить с лидирующей строчки французского гиганта - известного производителя предметов роскоши. Фармкомпания занимается выпуском лекарств для лечения диабета, а также препаратов для лучшего метаболизма и сдерживания аппетита. Они очень популярны в США.

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