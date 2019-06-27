Что с альянсом будет дальше, решили министры обороны НАТО

Накануне они согласовали действия после распада Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация не намерена размещать новые ядерные ракеты в Европе после распада Договора. Напомним, 1 февраля 2019 года президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео объявили, что США приостанавливают выполнение своих обязательств по договору, а через полгода и вовсе перестанут быть его участником. Поводом стало якобы нарушение условий со стороны Москвы. В ответ президент России Владимир Путин также объявил о приостановке участия в соглашении.