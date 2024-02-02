Что сказал Бжезинский первому премьер-министру Украины, как Ющенко хотел править народом - в рубрике "Скриншот"

Война добралась до украинской столицы. Горячее противостояние в Киеве разворачивается во властных кабинетах. Срок годности Зеленского заканчивается уже через два месяца. До 31 марта в стране должны были состояться президентские выборы, но проводить их никто не намерен. Фактически у власти окажется нелегитимный президент, к этому событию активно готовится оппозиция. Оппоненты Зеленского консолидируются вокруг главкома Залужного, который на сегодняшний момент является самой популярной персоной в Украине. Нешуточная борьба Зеленского и Залужного разворачивается на фоне туманных перспектив дальнейшего финансирования со стороны западных партнеров. Подробности в рубрике "Скриншот".

Украина це Европа

Униженная и оскорбленная Украина пожирает собственных граждан. Люди в буквальном смысле находятся в заложниках у киевского режима. Сегодня в стране и за ее пределами активно разворачивается дискуссия вокруг целесообразности проведения выборов. Вот только на то, что люди уже голосуют ногами, стараются не обращать внимание. Молодежь готова рисковать и тонуть в ледяных реках, испытывая судьбу. Бежать без оглядки могут далеко не все. Пожилые люди вынуждены влачить жалкое существование. Каждый второй пенсионер в Украине получает меньше 4 тысяч гривен - это примерно 100 долларов. Сегодня в стране их около 11 миллионов. Режим Зеленского открыто признает свою несостоятельность и старается переложить ответственность за жизни людей на тех, кому реально принадлежит Украина.

Мы не можем не дать пенсионерам пенсию. Я не давлю на жалость, но без пенсии старые люди просто умрут. Владимир Зеленский, глава киевского режима

Шаткое положение Зеленского

Огромный пласт социальных проблем в Украине неминуемо сказывается на рейтингах Зеленского. Соцопрос демонстрирует существенный кризис доверия со стороны населения. На этом фоне популярность продолжает набирать главком Залужный, популистская риторика в интервью и ловкие увороты от ответственности за мобилизацию дают свои результаты. Скандалы с неуверенными попытками Зеленского снять его с должности только усиливают рейтинги генерала. Вокруг него уже начинает консолидироваться вся оппозиция.





Политические интриги и борьба за рейтинги. Решения против национальных интересов и увольнение с должностей профессионалов-патриотов - это тоже наша проблема. В такой момент отставка главкома точно не своевременна. Юлия Тимошенко, украинский политический деятель

Токсичные обстоятельства

Государство, которое не в состоянии обеспечивать социальные гарантии населению и закрывать собственные потребности из бюджета, по определению не существует. Это даже не мое заключение, а вывод Международного валютного фонда. Организация как никто другой умеет считать собственные деньги и прогнозировать риски. Есть четкое осознание, что покойники, коим является украинское государство, по счетам не платят. МВФ отказался реструктурировать долги Украины. Для продолжения бескорыстной любви представители организации требуют вернуть уже выданные кредиты в установленные сроки. Правда, предлагают и альтернативный вариант. Одним из условий продолжения финансовой помощи может быть расширение номенклатуры токсичных и ядерных отходов, которые будут вывозить из западных стран и захоранивать в Украине. Логика данного предложения полностью укладывается в долгосрочный стратегический план западных стратегов.

Все идет по плану

Я когда проходил, увидел, что сидит Бжезинский. Мы взглядами пересеклись. Я подсел к нему. Мы очень мало разговаривали, но главное я вынес. Он сказал, что к 2030 году в Украине должно остаться не более 20 миллионов жителей. Я рассмеялся ему в лицо: "Ну, Вы фантазер. Откуда Вы взяли, почему Вы так сказали". Он говорит: "Потому что больше нам никак не прокормить, да нам больше и не нужно". Витольд Фокин, первый премьер-министр Украины

Разделяй и властвуй

Интересно, что сегодня все чаще всплывают подобные заявления со стороны первых лиц Украины. Они прекрасно понимали, куда ведут страну и с какой целью, а главное, что именно они выступают проводниками этой политики в Украине. При этом крах государственности, как правило, отсчитывают от событий на Майдане в 2014 году. Но ведь на самом деле все произошло гораздо раньше. Чем, если не государственным переворотом, был третий тур президентских выборов в 2004 году. Когда именно улица в лице радикальных националистов привела к власти Ющенко. Его слова, сказанные в 2010 году, стали пророческими и отражают всю суть проводимой политики.

Очень легко управлять народом, который разведен на 4 угла. Церкви, языки. Такой народ в конце концов сам уничтожит свое государство. Виктор Ющенко, экс-президент Украины

Компрадорова рать