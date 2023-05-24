Что случится, если сейчас применить ядерное оружие, ответил Андрей Чернобай

Не так давно в Беларусь вернулось тактическое ядерное оружие. Западная пропаганда, разумеется, завизжала об "угрожающем бряцании оружием массового поражения". Однако по-прежнему помалкивает, что сами они, "демократы", ядерную дубину из рук не выпускают. Кто здесь кому угрожает - это даже не вопрос.

Боевая подготовка армий США и НАТО к применению тактического ядерного оружия - это регулярная практика Североатлантического альянса. Такие учения являются частью общей значительной модернизации ядерных баз США по всей Европе. К маневрам по отработке удара ядерной дубиной привлекают примерно половину стран блока. Хотя в учениях упор делают на тактическое ядерное оружие и его носителей, США, как правило, засылают под этим предлогом в Европу пару стратегических бомбардировщиков B-52.

А что случится, если кто-то все-таки применит ядерное оружие рассказал Андрей Чернобай, аналитик Белорусского института стратегических исследований: "Все зависит от того, какое оружие будет применяться. Если речь идет о тактическом оружии небольшой мощности, то, конечно, это не конец света. Но в любом случае будет создан прецедент. Ядерное оружие в боевых целях использовалось только один раз - в Хиросиме и Нагасаки. Больше оно не применялось".

Мы видим и пограничные конфликты между Пакистаном и Индией, между Индией и Китаем - это ядерные страны. Но не доходило даже до применения тактического ядерного оружия. То есть, на сегодняшний день государства, обладающие ядерным оружием, достаточно разумно и взвешенно относятся к его применению. Андрей Чернобай