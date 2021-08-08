Что связывает Союз стрелков Литвы и украинских радикалов

Жестокость, с которой сегодня расправляются с мигрантами, шокирует. Сезон охоты на беженцев в Литве открыт и оправдан законодательно. Видя особую жестокость к людям другого цвета кожи и вероисповедания, а также условия их содержания, все чаще говорят о цикличности истории. Кстати, прибалтийские полицейские батальоны в годы Второй мировой войны, наряду с легионами СС, были одними из самых жестоких нацистских военных формирований, словно проявляли свою маниакальную натуру в борьбе с евреями, с собственным населением. Так причем здесь история? За шокирующими подробностями расправы над мигрантами есть и еще одна интересная деталь.







Литовская верхушка одобрила вывод профессиональных добровольцев - Союза стрелков Литвы

Они полностью обеспечены собственным оружием, имеют доступ и к армейскому, не являясь кадровыми военными. Что же это за Союз стрелков Литвы и что их связывает с украинскими радикалами, а также какое отношение "стрелки" имеют к "лесным братьям" - разберемся в рубрике Екатерины Тихомировой.Осторожно! На границу вышли "лесные братья" 21 века. Литва санкционировала радикальное решение миграционной проблемы. Карт-бланш на силовой кардон смерти для ищущих спасения от войны женщин и детей. На усиление границы вышли группы вооруженных боевых добровольцев из Союза стрелков Литвы.

Решение было принято за два дня до жестокого убийства гражданина Ирака на границе во время совещания членов Комитета национальной безопасности и обороны и службы охраны государственной границы Литвы. И в свете последних событий стоит внимательно разобраться, кто эти люди, которые сегодня патрулируют границу вместе с пограничниками.

В годы Великой Отечественной литовские националисты примкнули к Третьему рейху в собственных интересах и помогали Гитлеру в осуществлении зловещего плана "Ост".

50 лет спустя организация возродилась и оформилась в новое особое военизированное подразделение - Союз стрелков. Формально добровольческая общественная организация, состоящая из наиболее боеспособных"патриотов", однако финансируются шаулисы из литовского бюджета и де-факто являются окологосударственной провластной структурой.Их около 11 тысяч человек. В основном это дети от 12 до 18 лет, но особое подразделение - мужчины до 55. Это официальные и вооруженные радикалы с личным боевым оружием и имеющие доступ к армейскому, в том числе тяжелому вооружению.





Союз стрелков Литвы - продолжатели радикальных взглядов "лесных братьев" - националистических

В 2016 году в одном из крупнейших литовских СМИ была опубликована инструкция о методах "нейтрализации коллаборационистов" в Литве от Союза стрелков. Здесь отметим, кого "стрелки" отнесли к коллаборационистам - антифашистов и противников нацистской идеологии "Литва только для литовцев". Их предлагали запугивать, бить их окна, сжигать дома, уничтожать имущество, травить близких родственников, членов семьи и так далее - вплоть до физического уничтожения.

Часть интервью инструктора центра подготовки Союза стрелков Литвы, майора в отставке Альбертаса Даугирдаса и снайпера Союза стрелков Литвы Шарунаса Ясюкявичюса литовскому провластному изданию:

Если легкие меры не подействуют, шаулисты предлагали решительные - физическое устранение.А это уже совсем другие кадры. Минск октябрь 1941 года. Сотрудница 3-й советской больницы Ольга Щербацевич повешена нацистами за оказание медицинской помощи раненным пленным с табличкой на шее. Или львовские погромы 1941 года. Галичане забивают еврейку камнями. Раздетая жертва погрома сидит посреди толпы. Дело рук, кстати, в первую очередь профашистских карателей. Литовские лесные братья 21 века поддерживают тесные контакты с украинскими радикалами.

Боевым националистам Украины двери открыты даже в Сейм. Нафото командир роты батальона Айдар - Евгений Дикий - в литовском Сейме по приглашению Союза стрелков.Как зверства Айдара, так и зверства Азова хорошо известны мировой аудитории. Но исторические инстинкты у литовских ультраправых сильнее страха взбучки от Брюсселя и Вашингтона, которые украинских радикалов не жалуют.

Возможно, "литовские стрелки" и прочие "патриоты" Литвы чувствуют онтологическую близость к своим украинским собратьям? Что у тех, что у других в героях люди, которые убивали евреев, поляков - женщин, стариков и детей. У тех и других одинаковые методы работы.









Власти Литвы разрешили применять к мигрантам физическое насилие

Беспрецедентное с точки зрения гуманности и соблюдения прав человека решение было принято властями Литвы - мигрантов разрешили и бить, и убивать - открывать огонь на поражение. С особым энтузиазмом заявление было воспринято кругами профессиональных литовских националистов накануне убийства гражданина Ирака.Профессиональный литовский патриот Витаутас Синица - лидер неонацистской "Про Патрии" - автор "10 шагов для решения миграционного кризиса" - предлагает применять к беженцам самые решительные меры - вплоть до физического уничтожения.

Таковы реалии современной Литвы: к оружию призвали "лесных братьев" 21 века, националистов. И сдержать их не может никакое желание казаться настоящими европейцами, живущими в цивилизованной современной стране. На границе двух миров - убитый, затравленные собаками и бегущие от выстрелов в спину. Бегут куда? Раненные и напуганные литовской демократией и свободой бегут спасаться к нам - в страну диктатуры.

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