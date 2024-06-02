Что такое PSYOP и где солдат обучают вести информационные войны

В мире развязана информационная война, война за умы. Речь не о стандартной пропаганде в ее классической формулировке, которой занимаются журналисты по всему свету, чтобы, скажем, выстроить позитивный имидж своей страны, а профессиональная военная (именно военная) деятельность соцтехнологов, психологов, разведчиков.

Она называется PSYOP - психологические операции. Это армейские подразделения США. И, кстати, им не запрещено проводить информационно-психологические операции и в отношении союзников. Об этом рассказала Екатерина Тихомирова в рубрике "Катюшин расчет".

Что если мыслями, действиями человека можно дирижировать? Если война начинается еще до первого выстрела? С чужой мысли, которую как паразита подселили в голову. Единственная таблетка от этого паразита информационной войны, от фейков, искажения фактов - это правда. Об этом еще раз на форуме медийного сообщества Беларуси заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.





И что же такое фейк, постправда, дипфейк, о которых много сегодня говорят? Это обычная ложь, искажение фактов, вранье, подлог. И нам всем надо чаще называть вещи своими именами. Рассказывать о сложном просто и понятно. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Честность против вранья. Да, на передовой сегодня журналисты, да, медиапространство совершенствуется, атаки удается отбить, однако, как сказал Президент, "наш противник, можно сказать, враг тоже учится на своих ошибках, совершенствуется". "Нельзя недооценивать потенциал тех, кто смотрит на Беларусь как на геополитическую цель, - считает Александр Лукашенко. - Это не шайка фрилансеров, а вооруженная самыми передовыми технологиями сеть политологов и информационно-психологических центров. Какие деньги там крутятся, вы даже не предполагаете. Поэтому надо посмотреть на себя и критически, чтобы стать еще успешнее, еще лучше, эффективнее. Год качества обязывает. Да и время заставляет".

Информационная война или психологические операции - это не что-то новое, однако действительно порой именно сегодня, в век высоких технологий, сложнее отличить правду от лжи. Примером может послужить видео 2022 года про авиаудары по Парижу. Этого, конечно, не было, но эффекты сделали свое дело.

Или инсценировка в Рачаке в 1999 году, которая стала своеобразным предшественником и пробирки Пауэла, и химических атак в Сирии, позднее и Бучи. Миссия ОБСЕ тогда обвинила Югославию в убийстве 45 мирных албанцев. Оказались албанцы не мирными, а боевиками армии освобождения Косово. Умерли в бою, их переодели в гражданскую форму, а Югославию обвинили в резне. Вьетнам, Гренада, Панама, Ирак, Сомали, Гаити, Босния и Косово, Афганистан, Филиппины - во время всех этих миссий участвовали американские психологические группы. Такие подразделения не первый год существуют в американской армии.

Во время войны с Ираком было создано около 40 журналистских бюро, куда силами психологических операций передавалась подборка с обработанной информацией. Передавали специально отснятые ролики.

Мы разбросаны по всему миру, в 15-часовых поясах. Прямо сейчас наши солдаты развернуты в более чем 60 странах. И они проводят специальные операции от имени правительства США. Джон Бреннан, генерал-майор армии США, командующий 1-го командования сил специального назначения

Это спецгруппы PSYOP. Обученные солдаты - именно военные информационной войны. Их функции - это военный обман и влияние на население.

На сайте американской армии проходит отбор рекрутов по определенным вакансиям. Среди вакансий сотрудник по психологическим операциям. Ключевые миссии: "влияние с помощью информации" - это передача определенной информации иностранной аудитории для воздействия на эмоции, мотивы, рассуждения и поведение иностранных правительств и граждан.





"Сознательный обман" - это военные миссии, чтобы намеренно ввести силы противника в заблуждение во время боевой ситуации или партнеров, например, европейских стран, чтобы они работали так, как выгодно США. Отряды психологических операций работают не только в военное время. В мирное, прежде чем начнется горячая фаза, солдаты психологических групп прикрепляются к посольствам. Они работают с сетью неправительственных организаций и волонтерских, финансовую поддержку которым по программам, например, USAID оказывает Госдепартамент США.

"Мы можем действовать в нескольких областях и во всей оперативной местности. От конкуренции до развязывания войны, в конце концов спецназ - это наша основная сила, которая работает с местным персоналом, чтобы оказывать воздействие на поле боя, будь то поддержка борьбы с повстанцами вплоть до нетрадиционных методов войны, где мы стремимся свергнуть деспотичный режим. Солдаты психологических операций - мастера влияния в различных средствах массовой информации. Это может быть листовка, компьютерная программа, социальные сети. С помощью них можно изменить поведение как у наших врагов, так и у наших дружественных партнеров. Влиять на них, чтобы они делали то, что мы хотим", - сказал Джон Бреннан.