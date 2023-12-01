Что теряет Киев от польской блокады?

Последствия противостояния дальнобойщиков. Из-за польской блокады украинский экспорт сократился на 20 %. Потери - 1,4 ммлрд долларов. Это около 1 % всего украинского ВВП. Об этом в интервью Рейтер заявил украинский замминистра экономики. Словакия решила продлить запрет на импорт сельхозпродукции с Украины и расширить список товаров: в нем мед, пшеничная мука, солод и сахар. Уже сегодня словацкие дальнобойщики по примеру польских коллег намерены заблокировать КПП на границе с Украиной. Речь о пограничном переходе "Вишне-Немецке" - "Ужгород".