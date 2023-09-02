Что творят американские солдаты, откомандированные в зарубежные страны. Далеко ходить не надо - Польша. Персонал НАТО из США регулярно совершает преступления на ее территории. Издание "Незалежны дзенник политычны" вскрыло скандальную статистику: 155 убийств, 454 изнасилования, 821 угон автомобилей, 5200 драк в нетрезвом виде, а еще ДТП, продажа наркотиков и т.д. Американские военные миссионеры в Польше совершили более 10 тысяч уголовных преступлений с 2014 года. И что примечательно, действующие польские власти эти факты тщательно скрывают. Слишком сильно это может ударить по имиджу Варшавы, да и заокеанский куратор будет недоволен. Статистика, однако, вещь упрямая, преступность в местах дислокации американских солдат в Польше значительно выше, чем в среднем по стране. Что касается численности, свыше 20 тысяч военных сейчас хозяйничают в Польше.