3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Что творят американские солдаты в Польше
Что творят американские солдаты, откомандированные в зарубежные страны. Далеко ходить не надо - Польша. Персонал НАТО из США регулярно совершает преступления на ее территории. Издание "Незалежны дзенник политычны" вскрыло скандальную статистику: 155 убийств, 454 изнасилования, 821 угон автомобилей, 5200 драк в нетрезвом виде, а еще ДТП, продажа наркотиков и т.д. Американские военные миссионеры в Польше совершили более 10 тысяч уголовных преступлений с 2014 года. И что примечательно, действующие польские власти эти факты тщательно скрывают. Слишком сильно это может ударить по имиджу Варшавы, да и заокеанский куратор будет недоволен. Статистика, однако, вещь упрямая, преступность в местах дислокации американских солдат в Польше значительно выше, чем в среднем по стране. Что касается численности, свыше 20 тысяч военных сейчас хозяйничают в Польше.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Эта разработка сможет спасти жизнь: курсант УГЗ МЧС Беларуси изобрел новый ствол для пожаротушения
Первый снег в Беларуси остался только на фото в социальных сетях
Игроки женского футбольного клуба "Минск" поделились эмоциями после общения с Александром Лукашенко
Глава МИД Беларуси предложил Евросоюзу современные пути решения миграционного кризиса
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября