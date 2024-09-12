3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Что Великобритания и США сказали Киеву об ударах вглубь России
Лондон уже дал добро Киеву на применение дальнобойных ракет вглубь России, однако официальных заявлений по этому поводу не будет. Об этом со ссылкой на источники в британском правительстве пишет газета "Гардиан".
Вопрос обсуждался и в ходе визита госсекретаря США в Киев. Энтони Блинкен заявил, что о результатах доложит главе Белого дома. Он также анонсировал выделение Украине более 700 млн долларов на восстановление энергосистемы, гуманитарную поддержку и разминирование.
Между тем газета "Файнэншл Таймс" пишет, что в правящих кругах США наблюдается раскол по вопросу о возможном разрешении Киеву наносить удары вглубь территории России. Пентагон и разведсообщество не приветствуют подобные шаги. Вероятно, вопрос снова обсудят в ходе визита 13 сентября британского премьера Стармера в Вашингтон.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Почему Беларусь - это пример реализации зеленой политики и как санкции мешают сохранению климата
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
"Здесь собираются лидеры" - в Минске стартовал Международный молодежный форум "Диалог будущего"
Лисневский: Польша на данный момент является основным сателлитом США
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все