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Что Великобритания и США сказали Киеву об ударах вглубь России

Лондон уже дал добро Киеву на применение дальнобойных ракет вглубь России, однако официальных заявлений по этому поводу не будет. Об этом со ссылкой на источники в британском правительстве пишет газета "Гардиан".

Вопрос обсуждался и в ходе визита госсекретаря США в Киев. Энтони Блинкен заявил, что о результатах доложит главе Белого дома. Он также анонсировал выделение Украине более 700 млн долларов на восстановление энергосистемы, гуманитарную поддержку и разминирование.

Между тем газета "Файнэншл Таймс" пишет, что в правящих кругах США наблюдается раскол по вопросу о возможном разрешении Киеву наносить удары вглубь территории России. Пентагон и разведсообщество не приветствуют подобные шаги. Вероятно, вопрос снова обсудят в ходе визита 13 сентября британского премьера Стармера в Вашингтон.

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