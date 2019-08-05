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Чтобы сбежать из тюрьмы, бразильский наркобарон притворился собственной дочерью

Смена внешнего образа бразильского наркобарона потерпела фиаско, когда он попытался сбежать из тюрьмы. Для этого он решил притвориться собственной дочерью, надев силиконовую маску и парик, а также одежду своей дочери, в том числе узкие джинсы и розовую футболку с изображением пончиков. По словам представителей полиции, преступника сдала его нервозность.

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