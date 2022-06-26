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Чтобы сэкономить на топливе, американцы и европейцы не платят за него
Один американец сообщает согражданам изобретенный им способ сэкономить на горючем: он залил бензина на 187 долларов и уехал не заплатив. Позже ему выписали через суд штраф на 85 долларов. Чистая прибыль в итоге превысила сотню. Учитывая, что цена на галлон в Соединенных Штатах бьет рекорды еженедельно - и сейчас без малого 6 долларов, советы хитрого американца наверняка будут востребованы.
Несколько сотен таких краж зарегистрировано и в Берлине. Водитель заправляет машину, жмет на газ и скрывается с глаз. В Германии это уголовное преступление. Но полиция редко затевает расследование: слишком незначителен ущерб. Так что, шансов оказаться с дармовым бензином намного больше, чем отправиться в тюрьму.
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