Чтобы совершить рождественское чудо, жителю американского города Чесапик хватило изобретательности и задора

Уникальные кадры пришли из Виргинии. Они доказывают, что праздничное настроение не зависит от объема денег, потраченных на торжество. Чтобы совершить рождественское чудо, энтузиасту вполне достаточно изобретательности и задора. В городе Чесапик рождественская иллюминация не чета вашингтонской или нью-йоркской. Это не помешало местному виртуозу квадрокоптерной съемки превратить праздничный декор любимого города в захватывающее зрелище.