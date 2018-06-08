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Чудесное спасение на Филиппинах

На видео - ДТП с участием водителя скутера, который не справился с управлением и упал под колеса фуры, которая задними колесами наехала на голову пострадавшего. К счастью, мужчина смог выжить - его спас шлем.

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