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Чудесное спасение пассажиров и членов экипажа Airbus A321
Самая громкая тема недели за рубежом - чудесное спасение всех пассажиров и членов экипажа Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии". Пилоты посадили самолет с двумя аварийными двигателями и полными баками в кукурузном поле в Подмосковье. Лайнер, на борту которого находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, направлялся из аэропорта Жуковский в Симферополь. На взлете самолет столкнулся со стаей птиц. Один двигатель отключился сразу, второй едва работал. Маневрировать было нереально, и пилоты приняли решение сажать самолет прямо в кукурузное поле. Причем, без шасси, так что лайнер буквально проскользил по мокрой земле. Было жестко, но обошлось без жертв. 55 человек получили травмы.
По словам экспертов, экипаж не только грамотно посадил самолет, но и профессионально эвакуировал всех, кто находился на борту. Как позже показала расшифровка черных ящиков, диспетчеры не могли поверить в то, что самолет можно было посадить в такой экстремальной ситуации, чтобы полные баки топлива не взорвались. О количестве жертв они переспрашивали несколько раз. Впрочем, из этой же расшифровки стало известно, что диспетчеры предупреждали экипаж об отдельных перелетах птиц перед взлетом лайнера. Однако вылет разрешили. Пилотов называют героями. Того же мнения - и в Кремле. Президент России Владимир Путин присвоил Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звание Героев России. Остальные члены экипажа удостоены орденов Мужества.
Эту экстренную посадку активно обсуждают в западных СМИ
Британская Guardian, американские New York Times и Washington Post сравнивают ее с "чудом на Гудзоне". В 2009 году Airbus A320 вылетел из Нью-Йорка, но через полторы минуты после взлета столкнулся со стаей птиц. Экипажу удалось посадить лайнер с неработающими двигателями на воду реки Гудзон. Все 155 человек, находившиеся на борту, выжили.
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