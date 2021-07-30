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Чудесное спасение пешехода в Баку

На записи, сделанной на камеру наблюдения, видно, как мужчина остановился возле столба, чтобы передохнуть. Благо, человек смотрел в нужном направлении и заметил, как на него несется грузовик. Мужчина успел отойти в сторону перед тем, как масса железа впечаталась в стену.


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