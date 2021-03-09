Чудесное спасение пингвина

Когда человек настоящий друг. В Антарктиде пингвин, спасаясь от косаток, запрыгнул в лодку к туристам, которые любовались айсбергами. Киты-убийцы долго гоняли несчастную птицу, но находчивый пингвин ради спасения пошел на крайнюю меру. Люди защитили. Позже, когда опасность миновала, пингвин перевел дух и отправился по своим делам.