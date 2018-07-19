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Чудесное спасение пингвиненка в Великобритании

Чудесное спасение произошло в Великобритании. Работники зоопарка при проверке мест гнездования пингвинов обнаружили одно разбитое яйцо, забытое нерадивыми родителями. А внутри нашли живого маленького пингвиненка. Его немедленно передали ветеринарам. Малыша назвали Радуга. Теперь у него есть мама – ее заменила пингвиненку мягкая игрушка.

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