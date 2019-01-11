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Чудесное спасение ребенка в американском городе Милуоки

Чудесное спасение произошло в американском городе Милуоки. Проезжая по пустынной улице, водитель автобуса заметила мальчика, который бродил по обочине босиком. Малыш был одет только в пижаму. Женщина остановила автобус и подобрала ребенка. Малыша укрыли теплым пальто и дождались прибытия полиции и пожарных. Предполагается, что ребенка оставила на улице мать, которая, возможно, страдает расстройством психики.

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