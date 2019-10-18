Чудесное спасение в Аргентине

Кадрыиз Аргентины. Там в столичном метро женщина случайно упала на рельсы. Ее невольно столкнул стоявший рядом мужчина, который внезапно потерял сознание. Все произошло за считанные секунды до появления поезда. К счастью, пассажиры на перроне не растерялись. Они стали бурно сигнализировать машинисту. Поезд остановился в нескольких метрах от женщины.