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Чудо в Иерусалиме, процессии в Греции, сцены крестных мук в Маниле - как отмечают Пасху в мире
Православные и католики всего мира отмечают Пасху
Иерусалим, Израиль
19 апреля 2025 года Иерусалиме свершилось чудо сошествия Благодатного огня: ритуалу уже более 1 200 лет, и он неизменно собирает в храме Гроба Господня тысячи верующих из разных уголков планеты.
После этого празднование Пасхи продолжилось на улицах Иерусалима. Несмотря на ограничения, наложенные израильскими властями в связи с конфликтом в секторе Газа, празднуют Пасху в святом городе десятки тысяч христиан, приехавших сюда со всего мира.
Москва, Россия
Частичку Благодатного огня доставили накануне и в Россию. Перед богослужениями, которые прошли в большинстве храмов страны, к верующим обратился патриарх Кирилл.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: "Христос воскресе! Этими исполненными духовной силой словами сердечно приветствую всех вас и поздравляю с великим праздником Святой Пасхи! В сей радостный и особо значимый для каждого христианина день мы свидетельствуем о любви Божьей к людям, о торжестве жизни, о победе Христа над смертью. В отличие от побед, достигаемых людьми, которые кого-то могут радовать, а кого-то и огорчать, Христова победа универсальна. Она не разделяет, а объединяет. Ее плоды доступны всем и каждому!"
Кишинев, Молдова
Несмотря на политические препятствия, молдавские верующие, относящие к Московскому патриархату, все-таки смогли получить Благодатный огонь. Случилось это вопреки попыткам властей и, как утверждается, личному приказу президента Санду не выпускать архиепископа Маркелла из Кишинева в Иерусалим. Благодатный огонь в столицу Молдовы все-таки был доставлен и богослужения состоялись с соблюдением сложившихся традиций.
Афины, Греция
В Греции на Пасху по стране прокатились многотысячные процессии верующих: самая многолюдная наводнила улицы Афин и завершилась на центральной площади города, у стен местного парламента.
Манила, Филиппины
Масштабные пасхальные торжества и богослужения прошли на Филиппинах. Десятки тысяч католиков собрались в центре Манилы, где не только прошли молебны, но верующие также театрализованно воссоздали сцены мук Иисуса на кресте и Его воскрешения. Здесь уличные торжества продолжались всю ночь и завершились лишь под утро.