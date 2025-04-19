Чудо в Иерусалиме, процессии в Греции, сцены крестных мук в Маниле - как отмечают Пасху в мире

Православные и католики всего мира отмечают Пасху

Иерусалим, Израиль

19 апреля 2025 года Иерусалиме свершилось чудо сошествия Благодатного огня: ритуалу уже более 1 200 лет, и он неизменно собирает в храме Гроба Господня тысячи верующих из разных уголков планеты.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/339070dd-4c45-47e9-b889-bf7519b25819/conversions/62372c2d-a08d-457c-a87e-7c73975b2508-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/339070dd-4c45-47e9-b889-bf7519b25819/conversions/62372c2d-a08d-457c-a87e-7c73975b2508-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/339070dd-4c45-47e9-b889-bf7519b25819/conversions/62372c2d-a08d-457c-a87e-7c73975b2508-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/339070dd-4c45-47e9-b889-bf7519b25819/conversions/62372c2d-a08d-457c-a87e-7c73975b2508-xl-___webp_1920.webp 1920w

После этого празднование Пасхи продолжилось на улицах Иерусалима. Несмотря на ограничения, наложенные израильскими властями в связи с конфликтом в секторе Газа, празднуют Пасху в святом городе десятки тысяч христиан, приехавших сюда со всего мира.

Москва, Россия

Частичку Благодатного огня доставили накануне и в Россию. Перед богослужениями, которые прошли в большинстве храмов страны, к верующим обратился патриарх Кирилл.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/398e5452-6c53-4b4d-be62-5d3eab550821/conversions/1c2cf598-e96c-4b1a-ba30-5f5664ff271c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/398e5452-6c53-4b4d-be62-5d3eab550821/conversions/1c2cf598-e96c-4b1a-ba30-5f5664ff271c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/398e5452-6c53-4b4d-be62-5d3eab550821/conversions/1c2cf598-e96c-4b1a-ba30-5f5664ff271c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/398e5452-6c53-4b4d-be62-5d3eab550821/conversions/1c2cf598-e96c-4b1a-ba30-5f5664ff271c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: "Христос воскресе! Этими исполненными духовной силой словами сердечно приветствую всех вас и поздравляю с великим праздником Святой Пасхи! В сей радостный и особо значимый для каждого христианина день мы свидетельствуем о любви Божьей к людям, о торжестве жизни, о победе Христа над смертью. В отличие от побед, достигаемых людьми, которые кого-то могут радовать, а кого-то и огорчать, Христова победа универсальна. Она не разделяет, а объединяет. Ее плоды доступны всем и каждому!"

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f3551bc-902e-4620-98e1-aea13dfcd139/conversions/ac0fd4d7-9a98-473d-a846-4c342d029a0d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f3551bc-902e-4620-98e1-aea13dfcd139/conversions/ac0fd4d7-9a98-473d-a846-4c342d029a0d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f3551bc-902e-4620-98e1-aea13dfcd139/conversions/ac0fd4d7-9a98-473d-a846-4c342d029a0d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f3551bc-902e-4620-98e1-aea13dfcd139/conversions/ac0fd4d7-9a98-473d-a846-4c342d029a0d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кишинев, Молдова

Несмотря на политические препятствия, молдавские верующие, относящие к Московскому патриархату, все-таки смогли получить Благодатный огонь. Случилось это вопреки попыткам властей и, как утверждается, личному приказу президента Санду не выпускать архиепископа Маркелла из Кишинева в Иерусалим. Благодатный огонь в столицу Молдовы все-таки был доставлен и богослужения состоялись с соблюдением сложившихся традиций.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1039d4c2-23a1-4462-986e-774da4ccbcb4/conversions/c3d2c6e1-deef-4167-90e8-9bd3f3bdb066-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1039d4c2-23a1-4462-986e-774da4ccbcb4/conversions/c3d2c6e1-deef-4167-90e8-9bd3f3bdb066-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1039d4c2-23a1-4462-986e-774da4ccbcb4/conversions/c3d2c6e1-deef-4167-90e8-9bd3f3bdb066-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1039d4c2-23a1-4462-986e-774da4ccbcb4/conversions/c3d2c6e1-deef-4167-90e8-9bd3f3bdb066-xl-___webp_1920.webp 1920w

Афины, Греция

В Греции на Пасху по стране прокатились многотысячные процессии верующих: самая многолюдная наводнила улицы Афин и завершилась на центральной площади города, у стен местного парламента.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d95c27e4-fd2b-4619-b548-bc81f664fdbf/conversions/3570bcde-2e5a-4537-a6b8-996e5c0190d7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d95c27e4-fd2b-4619-b548-bc81f664fdbf/conversions/3570bcde-2e5a-4537-a6b8-996e5c0190d7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d95c27e4-fd2b-4619-b548-bc81f664fdbf/conversions/3570bcde-2e5a-4537-a6b8-996e5c0190d7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d95c27e4-fd2b-4619-b548-bc81f664fdbf/conversions/3570bcde-2e5a-4537-a6b8-996e5c0190d7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Манила, Филиппины