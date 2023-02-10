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Чудом в живых - 90 часов в каменном плену под многотонными завалами провела 10-летняя турецкая девочка
Журналисты продолжают следить за ситуацией после чудовищных землетрясений в Турции и Сирии. К этой минуте известно более чем о 19 тысячах погибших и свыше 77,5 тысячи пострадавших. Это данные из Турции. Число жертв в соседней Сирии - не менее 3 тысяч человек. Это ни с чем несравнимая по масштабам трагедия.
Чудом в живых
В Турции до 12 февраля объявлен общенациональный траур. Более 95 тысяч человек готовы взять опекунство над детьми, которые остались без родителей. Тем, кто без крыши над головой, власти готовы оплачивать аренду жилья.
Но главное и сейчас (даже на пятый день после трагедии) - продолжать искать и спасать выживших до последней искры надежды на чудо. А оно действительно случается.
Спустя 78 часов из-под завалов была спасена семья из трех человек с двухлетним ребенком. 90 часов в каменном плену провела 10-летняя турецкая девочка.
Целых четверо суток в нечеловеческих условиях под многотонными завалами находился и этот мужчина. Он жив! Спасатели успели!
К сожалению, многие все еще остаются под завалами. Спасательные работы серьезно осложняют тяжелые конструкции рухнувших домов. Но останавливаться нельзя ни на минуту.
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