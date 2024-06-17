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Чудовищное преступление! В Латвии хором исполнили "Катюшу" - поимку нарушителей сделали всенародным делом

Всю полицию латвийского Даугавпилса поставили на ноги. Там случилось чудовищное "преступление", причастные к которому должны понести самое суровое наказание. Недавно пассажиры одного из автобусов спели хором "Катюшу". В этом шокирующем нарушении законов приняли участие 7 человек.

Власти обнаружили соответствующую видеозапись в TikTok и объявили, что поимка преступников должна стать делом всенародным: о злодеях должен сообщить в полицию любой неравнодушный гражданин, который их узнал. Пассажирам автобуса инкриминируют оправдание российской агрессии и пропаганду тоталитарной идеологии. Грозят певцам-преступникам не только штрафы, но также уголовное преследование с перспективой тюремного заключения.

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