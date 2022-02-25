За минувшие сутки украинские военные провели 33 обстрела территории Луганской Народной Республики, обесточили 93 трансформаторные подстанции и 9 котельных в ДНР. Почти 6 тысяч жителей остались без электричества, сообщает Министерство угля и энергетики республики. В Горловке Донецкой области снаряд попал в здание школы - погибли двое учителей. Сообщается и о потерях в рядах военнослужащих республик Донбасса. Только за сутки границу в Ростовской области пересекли свыше 7 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР. Всего же с 18 февраля в Россию эвакуированы почти 120 тысяч жителей. Эти люди бегут от войны и обстрелов украинской армии.

Чудовищные кадры 8-летней войны

Украинские пользователи десятками тысяч комментариев призывают весь мир к миру. Всплывают чудовищные по своей правдивости кадры, ведь уже 8 лет на территории Донбасса убивают детей, женщин, стариков.









По данным ДНР и ЛНР, в результате конфликта в Донбассе за 8 лет погибли 9 тысяч человек. ОБСЕ зафиксировала 1 400 жертв среди гражданского населения (в их числе 133 ребенка). На территории Донецкой и Луганской республик найдены почти 150 братских могил с захоронения мирных жителей. На телах погибших следы огнестрельных ранений. Пострадавшие от украинской агрессии подали на Киев 7,5 тысячи жалоб в Европейский суд по правам человека.

Международный уголовный суд может начать расследование актов геноцида в Украине

"Неужели опомнились? Международный уголовный суд может начать расследование совершенных на территории Украины актов геноцида, преступлений против человечества и военных преступлений", - с таким заявлением выступил прокурор юридической инстанции. Как расценят нынешние действия украинской армии против мирного населения - покажет время.

США, Польша, западные страны, Канада - все они своих инструкторов даже забрали перед началом этих действий. Все они сказали, что ни один солдат с их стороны на стороне Украины выступать не будет. И, конечно, Запад в этом смысле Украину сдал, потому что (я согласен в целом) Запад в большой мере нас втянул в эту ситуацию, а защищать отказался. Контакты помощи: +38 050 406 23 30; +375173794771; +375173792673; consul@mfa.gov.by Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины

Посольство Беларуси в Украине и Главное консульское управление МИД продолжают оказывать посильное содействие гражданам Беларуси, в настоящее время находящимся в Украине. Напоминаем, что для этих целей запущена горячая линия.









По состоянию на данный момент к белорусским дипломатам обратилось более полутора тысяч человек. Граждане Беларуси покидали Украину через пункты пропуска "Новая Рудня" и "Новая Гута". Всего границу пересекло несколько сотен человек.

Работают фейкометчики

Не дремлют прикормыши польских и литовских ресурсов. Проукраинские фейкометчики трудятся не покладая своих намозоленных рук. Одна такая сетевая опухоль (с псевдобелорусскими корнями) демонстрирует, как Россия якобы применила в Украине реактивные системы залпового огня "Град". Как раз Россия обстрелы городов не проводит. А видео деструктивщики взяли с прошлогодних военных учений. Проверено!

Профессиональный западный фейк