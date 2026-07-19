CNN: Вашингтон разрешил Эр-Рияду изготовить свою атомную бомбу

Телеканал CNN утверждает, что Саудовская Аравия может получить свою ядерную бомбу в самом ближайшем будущем. По данным источников канала, Трамп дал ближневосточной стране добро на обогащение урана до уровня, который позволяет его использовать для создания оружия.

Эксперты CNN утверждают: такая сделка создает все необходимые условия для обретения Саудовской Аравией ядерного оружия. Тем более что Белый дом якобы готов не применять к ним требования международного пакта о нераспространении.

Вашингтон будто бы рассматривает данную стратегию в виде эффективного ответа на попытки Ирана обзавестись своей атомной бомбой. Про договоренность с Саудовской Аравией, которая получила в Вашингтоне кодовое название "Сделка 123", CNN проинформировали 4 независимых друг от друга источника: Белый дом указанное известие пока не комментировал.