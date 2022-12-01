Запад не может остановиться в поставке вооружения и подготовке военных Украины. Белый дом рассматривает предложение серьезно увеличить масштабы боевой подготовки ВСУ, сообщает телеканал CNN.



По его сведениям, число украинских военных (которые будут проходить боевое обучение только на американской базе в Германии) увеличится до 2 с половиной тысяч в месяц. А Пентагон заключил контракт с Raytheon на закупку шести комплексов ПВО NASAMS для Украины. Стоимость сделки - более одного миллиарда долларов. Всего США пообещали Украине 8 комплексов. Первые 2 отправят в ближайшее время.



Министр обороны Польши Блащак заявил, что во время телефонного разговора с немецкой коллегой в очередной раз потребовал от Германии размещения ПВО Patriot в Украине. Мол, это каким-то образом повысит безопасность рубежей НАТО. Правда, сама Ламбрехт ответила, что этот вопрос находится не в ее компетенции.



"В НАТО всерьез обсуждают возможность возобновления производства оружия и военной техники советского образца на предприятиях в Чехии, Словакии и Болгарии для дальнейших поставок Украине", - заявил госсекретарь США.



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