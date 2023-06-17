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CNN: Провал контрнаступления подтолкнет Киев к переговорам о мире
CNN публикует любопытное экспертное заключение из американского Совета по международным отношениям. Эта влиятельная фабрика мысли является неизменным консультантом Белого дома в вопросах внешнеполитической стратегии. По мнению экспертов, важнейшим результатом украинского контрнаступления может стать готовность Киева к мирным переговорам (военная ситуация развивается в неблагоприятном для ВСУ ключе и может вылиться в подлинную катастрофу). Если так случится, Украина встанет перед выбором: капитуляция или мир? Эксперты, правда, обходят стороной известный факт, что самостоятельность Зеленского в принятии решений условна. Он критически зависим от кураторов из Лондона и Вашингтона, хоть и играет на их противоречиях. Материал в CNN таким образом - это не про настроения украинских властей, а, скорее, про перемены в стратегии американских властей.
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