Два интересных факта сообщил телеканал Си-эн-эн. Оказывается, последние несколько недель Белый дом ведет постоянные консультации о возможности объявления перемирия в украинском конфликте, при этом представители официального Киева в данных консультациях не участвуют. Насколько можно судить, ситуация на фронтах спецоперации заставляет американцев ожидать резкого ухудшения положения ВСУ, перемирие должно остановить в случае чего быстрое наступление российской армии.



Понятно, в войне до последнего украинца мнение самих украинцев мало кого интересует. И подтверждает это еще одно сообщение Си-эн-эн. Канал заявляет, что "военные США ежедневно находятся на связи с ВСУ и координируют действия украинской армии". Понимать это можно одним-единственным образом: реально командует украинской армией Белый дом.