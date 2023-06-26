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CNN: США ожидали большего кровопролития в России

США ожидали "намного большего кровопролития" в России, сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

В материале отмечается, как только американская разведка получила данные о "шествии Пригожина", предполагалось, что он столкнется с большим сопротивлением. А потому в Белом доме были очень удивлены скоростью урегулирования конфликта и заключения сделки.

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