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CNN: тела погибших пассажиров батискафа "Титан" вряд ли будут обнаружены
Тела погибших пассажиров батискафа "Титан" вряд ли удастся обнаружить, пишет БЕЛТА.
Профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти также отметила, что пассажиры батискафа погибли безболезненно, так как разрушение корпуса аппарата произошло за миллисекунды, то есть до того, как люди вообще смогли что-то осознать.
Профессор Блэр Торнтон из Саутгемптонского университета в свою очередь заявил, что при разрушении "Титан" испытал на себе давление такой силы, словно на него упала Эйфелева башня.
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