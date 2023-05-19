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CNN: Вашингтон готов разрешить своим союзникам поставки Киеву истребителей F-16
По данным телеканала CNN, Вашингтон готов разрешить своим союзникам поставки Киеву истребителей F-16, а Байден пообещал распорядиться о подготовке украинских пилотов. В Европе уже образована так называемая истребительная коалиция - ее создали страны, которые хотели бы передачи западных военных самолетов Киеву. В коалицию вошли четыре государства ЕС: Бельгия, Великобритания, Дания и Нидерланды, а также Норвегия. По данным военных экспертов, эти страны могут направить в Украину 125 истребителей F-16 из своего арсенала. При этом Киев просил меньшее количество машин - от 24 до 36 единиц. Однако такого рода поставки связаны с серьезными трудностями. Во-первых, управление истребителями F-16 требует от пилота долгой специализированной подготовки. К тому же сама машина довольно капризна и нуждается в оборудованных должным образом аэродромах.
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