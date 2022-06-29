Смотреть онлайнПрограмма ТВ
CNN выдало видео удара по заводу "Кредмаш" за якобы доказательство атаки на ТЦ - мнения украинцев

Свой уровень "профессионализма" в очередной раз продемонстрировали сотрудники CNN. Журналисты выдали видео удара по заводу "Кредмаш" за якобы доказательство атаки на ТЦ. А списать откровенную ошибку решили на невозможность "определить конкретное место в Кременчуге, которое показано на видео".

А вот что на этот счет думают сами украинцы. Делятся своим мнением про удар по якобы "мирному торговому центру" в соцсетях.