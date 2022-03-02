CNN: Зеленский готов к переговорам с Путиным

Первый день весны омрачен для украинцев обстрелами со стороны ВСУ и грохотом от разрывов снарядов. В ДНР за прошедшие сутки от рук украинских силовиков погибли 4 мирных жителя. Еще 23 человека ранены. Об этом сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Всего за 13 дней обстрелов со стороны ВСУ число погибших мирных жителей ДНР достигло 24 человек.



Миссия ОБСЕ в Украине 28 февраля и 1 марта зафиксировала взрывы и пулеметные обстрелы в Донецке, Харькове и Херсоне. В результате обстрелов Донецка повреждено здание детского сада. Взорвали украинские военные и железнодорожный мост в Васильевке. Он соединял юг Украины с центральной частью в направлении Киева. На Киевском вокзале - паника и давка. Вот свежие кадры из украинской столицы.



Зеленский тем временем дает интервью американскому каналу CNN, где заявляет, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Пообщался с украинским президентом скандальный журналист Мэтью Чэнс. Кадры из бункера, где проходило интервью, он опубликовал в своем аккаунте в "Твиттере". Подписал: "Пока Россия готовится атаковать Киев, я поговорил с президентом Украины Зеленским в его бункере".