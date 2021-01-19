COVID-19: 96 миллионов заболевших в мире с начала пандемии

Количество ежедневных заражений не сокращается. В Испании фиксируют новые рекордные показатели - более 84 тысяч инфицированных за сутки. И это несмотря на постоянные ужесточения карантинных мер. Восстановить привычные темпы работы после тотальной заморозки многих сфер жизни во время карантина нелегко. Чтобы не запускать учебный процесс и соблюдать все санитарные меры, учителя в Египте проводят занятия на открытом воздухе. А в Норвегии, несмотря на улучшение показателей, многие ограничения остаются актуальными. Одно из последних - продление запрета на работу баров. Ресторанам разрешили работать дольше, правда, с оговоркой - продавать спиртное запрещено. О том, насколько локдаун приелся обычным жителям, красноречиво говорят следующие кадры. В греческих Салониках люди выстраиваются во многометровые очереди, чтобы банально попасть в магазины. Они, к слову, были закрыты ровно 14 дней.



