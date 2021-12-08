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COVID-19: антирекорды по смертности, увольнение непривитых и ужесточение ограничений в Европе
На фоне распространения штамма "омикрон" в Европе продолжается рост заражений. Во Франции за минувшие сутки было выявлено 59 тысяч новых случаев коронавируса - это максимум с ноября 2020 года. А в Германии зафиксирован суточный максимум смертей с февраля - от последствий COVID-19 скончались 527 человек.
Европа продолжает идти по пути ужесточения правил - в Греции планируют сажать на два года и штрафовать родителей, которые не пускают детей в школу из-за пандемии.
В Польше с 15 декабря вводят новые ограничения на количество посетителей в общественных местах, закроются клубы и дискотеки. В транспорте можно будет занимать до 75 % мест. А с 1 марта будущего года Польша вводит обязательную вакцинацию для медиков, учителей и сотрудников силовых структур.
В Украине уже с 9 декабря непривитые от COVID госслужащие, соцработники и работники стратегических предприятий будут отстранены от дел. Число заболевших в стране продолжает расти - за сутки зафиксировано более 9 тысяч новых случаев COVID-19.
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