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COVID-19 диктует условия жизни
Соблюдение мер безопасности в период пандемии особенно актуально. В мире уже 68 с половиной миллионов заразившихся COVID. Ряд стран вынужден усилить карантинные меры.
За введение жесткого локдауна в Германии выступила сегодня канцлер Ангела Меркель. С конца декабря в стране будут закрыты магазины и школы. Сегодня в Германии зафиксирован максимальный показатель по летальным исходам от коронавируса - 590 случаев.
Режим региональной изоляции введен в Дании. В 38 муниципалитетах, включая Копенгаген, закрываются бары, рестораны, театры и спортивные залы. У школьников - досрочные каникулы.
В Японии сформировали медицинские бригады "Сил самообороны" для помощи в лечении заболевших COVID.
Но есть и те, кто не верит в коронавирус. Так, в США священник из Калифорнии призывает игнорировать локдауны, ссылаясь на следование слову Бога, а не человека. В неконфессиональной христианской церкви округа Санта-Клара проходят службы, хотя действует судебный приказ.
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