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COVID-19: эпидемиологическая ситуация в мире
Число заболевших коронавирусом в мире уже 59,5 миллиона. Несмотря на рекомендации главного санитарного врача США не передвигаться по стране накануне Дня благодарения, жители Штатов массово путешествуют к своим друзьям и близким. В аризонском аэропорте Скай-Харбор наблюдают толпы людей, не сохраняющих социальную дистанцию, учитывая, что сейчас в стране более 12,5 миллиона случаев заражений с начала пандемии.
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В случае принятия проекта очные занятия в учебных учреждениях, проведение массовых мероприятий и частных праздников будут приостановлены до конца марта 2021 года. Отказаться от дистанционных занятий решили школьники Дании. Вместо видеосвязи живое общение, а вместо самоизоляции - соцдистанция и средства индивидуальной защиты. К слову, для тех, кто не хочет заниматься очно, дистанционный формат еще существует.
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По этому поводу оперная певица Андреа Каливодова выступила прямо в центре Праги. Дива исполнила оперу "Кармен" прямо с теплохода возле Карлова моста.
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