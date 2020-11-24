COVID-19: эпидемиологическая ситуация в мире

Число заболевших коронавирусом в мире уже 59,5 миллиона. Несмотря на рекомендации главного санитарного врача США не передвигаться по стране накануне Дня благодарения, жители Штатов массово путешествуют к своим друзьям и близким. В аризонском аэропорте Скай-Харбор наблюдают толпы людей, не сохраняющих социальную дистанцию, учитывая, что сейчас в стране более 12,5 миллиона случаев заражений с начала пандемии.





В Болгарии власти обсуждают возможность продлить карантин

В случае принятия проекта очные занятия в учебных учреждениях, проведение массовых мероприятий и частных праздников будут приостановлены до конца марта 2021 года. Отказаться от дистанционных занятий решили школьники Дании. Вместо видеосвязи живое общение, а вместо самоизоляции - соцдистанция и средства индивидуальной защиты. К слову, для тех, кто не хочет заниматься очно, дистанционный формат еще существует.





Чехия частично сняла ограничения с музыкальных и театральных представлений