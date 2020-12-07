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COVID-19 - изменения в режиме ограничений

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 67 миллионов 300 тысяч. В немецкой Баварии с завтрашнего дня вводят режим чрезвычайной ситуации до 5 января. Из дома можно будет выходить только по уважительной причине. Собираться в количестве более 5 человек запрещено. Послабление сделают на Рождество - с 23 до 26 декабря. А вот Новый год придется встречать в узком кругу.

В Ирландии, где локдаун продолжается с середины октября, иностранным туристам все же разрешат перемещаться по стране. Карантин для них сократят с 2 недель до 5 дней. Власти страны полагают, что и в следующем году туротрасль ждет тяжелый период.

Антиковидные протесты накрывают планету

Экономические последствия ограничений стали причиной выступлений коронаскептиков в Чехии. Сотни человек вышли на улицы Праги с требованиями отказаться от карантинных мер и поддержать малый и средний бизнес.

В Германии правые экстремисты провели акции протестов против ограничений в Дюссельдорфе. Полиция работала на опережение - сделала вокруг многотысячной толпы живой кордон, не дав протесту разрастись.

Десятки коронаскептиков собрались и в Нью-Йорке на так называемом митинге за свободу. Однако рядом появились представители движения "Антифа". Завязался спор, который перерос в драку. В защиту своих антикарантинных взглядов демонстранты заявили, что эффективность таких мер не доказана, а вот влияние на внутреннюю экономику существенное.

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