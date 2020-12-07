COVID-19 - изменения в режиме ограничений

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 67 миллионов 300 тысяч. В немецкой Баварии с завтрашнего дня вводят режим чрезвычайной ситуации до 5 января. Из дома можно будет выходить только по уважительной причине. Собираться в количестве более 5 человек запрещено. Послабление сделают на Рождество - с 23 до 26 декабря. А вот Новый год придется встречать в узком кругу.



В Ирландии, где локдаун продолжается с середины октября, иностранным туристам все же разрешат перемещаться по стране. Карантин для них сократят с 2 недель до 5 дней. Власти страны полагают, что и в следующем году туротрасль ждет тяжелый период.



