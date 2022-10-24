COVID-19 мог быть заокеанской биологической миной, заложенной под Китай - сенатор Климов

Нельзя исключать, что коронавирусная инфекция могла быть заокеанской биологической "миной", заложенной под Китай, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее портал немецкого телеканала n-tv сообщил, что группа из трех ученых утверждает, что найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса - согласно их исследованию, он на 99,9% является искусственной копией естественного вируса.

"Остается подозрение, что COVID-19 мог быть заокеанской биологической миной под КНР", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

По словам Климова, после подводного взрыва наших газопроводов в акватории ЕС тоже в пользу США "подобные версии обретают всё большее подкрепление". "Как и версии американского следа в кровавых премьерах труппы марионеток Зеленского в самом центре Европы, которая для США лишь финансово-экономический соперник как нынешний Китай и источник "живой силы" для "борьбы с врагами Америки", - заключил парламентарий.