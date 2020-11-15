COVID-19: новые испытания

Словарь Collins определился с самым популярным словом уходящего 2020-го. Лидер шорт-листа - локдаун. Термин, ставший синонимом жестких социальных ограничительных мер, волну которых наблюдаем во всем мире. Выбор экспертов подтверждают цифры. Лексикографы отмечают скачек использования понятия в связи со вспышкой СOVID-19 до внушительных 250 тысяч случаев. В топе британцев и производные пандемии: коронавирус, самоизоляция, социальное дистанцирование.



Кажется, такой исход было не трудно спрогнозировать, учитывая, что треть населения планеты отправлена на карантин. В красных тонах остается Европа. По количеству инфицированных рекорды по-прежнему ставят Соединенные Штаты. По данным Washington Post, за день положительный тест - у 145 тысяч человек. Как мир пытается защититься от СOVID - в материале Татьяны Волковой (подробности в видео).



