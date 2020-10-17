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COVID-19: очередной антирекорд в Европе

В крупных городах Франции начал действовать комендантский час

С сегодняшнего дня в девяти французских городах вступает в силу комендантский час. По меньшей мере в ближайшие шесть недель с 9 вечера и до 6 утра выходить на улицу без специального разрешения будет запрещено. За сутки число заражений коронавирусом выросло в стране еще на 25 тысяч. Закрываются бары, рестораны и кафе в Каталонии на 15 дней, в Бельгии - на месяц. А с понедельника в стране вводится комендантский час.

Рост заболеваемости в Европе пока остановить не удается

В лондонском районе Сохо введение комендантского часа в барах сопровождалось противостоянием с полицией.Рост заболеваемости в Европе пока остановить не удается.

Протестуют и в Варшаве работники фитнес-индустрии. Они недовольны закрытием спортзалов, бассейнов и аквапарков в стране. Митингующие опасаются, что эта сфера бизнеса не выдержит нового локдауна.В Польше с сегодняшнего дня так называемую красную зону опасности заражения распространили почти на половину страны. Ужесточение мер связано с новым ростом заболеваемости - более 9 с половиной тысяч случаев за сутки.Новый суточный максимум заражений коронавирусом зарегистрирован в Чехии - почти 10 тысяч, в Украине - 6 тысяч, в России - более 15 тысяч и в Германии - 7 тысяч человек. Немецкие власти ужесточили правила ношения масок.

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