COVID-19: очередной антирекорд в Европе

В крупных городах Франции начал действовать комендантский час

С сегодняшнего дня в девяти французских городах вступает в силу комендантский час. По меньшей мере в ближайшие шесть недель с 9 вечера и до 6 утра выходить на улицу без специального разрешения будет запрещено. За сутки число заражений коронавирусом выросло в стране еще на 25 тысяч. Закрываются бары, рестораны и кафе в Каталонии на 15 дней, в Бельгии - на месяц. А с понедельника в стране вводится комендантский час.

Рост заболеваемости в Европе пока остановить не удается

В лондонском районе Сохо введение комендантского часа в барах сопровождалось противостоянием с полицией.Рост заболеваемости в Европе пока остановить не удается.