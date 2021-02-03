COVID-19: осторожно, Европа закрывается

Евросоюз закрывает внешние границы из-за пандемии. С этого дня на территорию государств блока могут попасть только жители стран с минимальной статистикой заболеваемости коронавирусом: не более 25 случаев COVID на 100 тысяч человек на протяжении последних 14 дней. Среди обязательных условий также отсутствие заражений в стране прибывающего новыми штаммами. Это значит въезд в Евросоюз возможен лишь для очень ограниченного числа государств. Среди них Австралия, Новая Зеландия, Китай, Руанда, Сингапур, Южная Корея и Таиланд.