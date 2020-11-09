COVID-19: осторожно, Европа закрывается

На фоне роста заболевших коронавирусом в мире (а их уже более 50 700 000) страны ужесточают ограничительные меры. В Португалии из-за рекордного роста числа инфицированных сегодня вводят локальный ночной комендантский час.В Латвии вступает в силу режим чрезвычайного положения. Он продлится как минимум до 6 декабря. Запрещены публичные мероприятия, сборы на открытом воздухе групп более 50 человек. Ограничена работа ресторанов, кафе, торговых центров. Новый локдаун в Европе люди встречают с большим скепсисом, ведь от таких мер благосостояние граждан постоянно ухудшается. В Британии тысячи людей прошлись по Лондону и Манчестеру, скандируя лозунги "Снимите ваши маски". Во Франции на одну из площадей Тулузы вышли сотни владельцев малого и среднего бизнеса. Предприниматели требуют дать им возможность нормально работать.



