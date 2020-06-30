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COVID-19 появился в Барселоне раньше, чем предполагалось
Внезапное открытие совершили эпидемиологи в Барселоне, и оно серьезно меняет наши представления о происхождении коронавируса. В пробах воды, взятых здесь еще в марте прошлого года, обнаружен COVID-19. Это находка тем более удивительна, что в еженедельных заборах воды, сделанных до и после 12 марта, никаких следов вируса нет. Таким образом, он появился в Испании за 8 месяцев до официальной регистрации его появления. Это означает, что пересматривать придется многое, например, пути и скорость распространения COVID. А, возможно, также представления о его заразности и опасности для человека.
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