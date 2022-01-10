COVID-19 продолжает завоевывать планету - число зараженных превысило 308 млн

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 308 миллионов. Лидер печального списка - США - там с начала пандемии уже инфицировано более 60 миллионов человек. Из-за "омикрона" на карантин закрыли тысячи школ. В Греции после школьных каникул и в первый учебный день было выявлено 15 тысяч случаев заражений среди учеников и учителей! В Британии из-за дефицита медперсонала пациентам приходится ждать приема по девять часов. Для помощи медикам в больницы направили военных. Тяжелая ситуация и в больницах Испании. За последние две недели коронавирусом повторно заразившихся больше, чем за весь предыдущий период пандемии.