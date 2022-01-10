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COVID-19 продолжает завоевывать планету - число зараженных превысило 308 млн
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 308 миллионов. Лидер печального списка - США - там с начала пандемии уже инфицировано более 60 миллионов человек. Из-за "омикрона" на карантин закрыли тысячи школ. В Греции после школьных каникул и в первый учебный день было выявлено 15 тысяч случаев заражений среди учеников и учителей! В Британии из-за дефицита медперсонала пациентам приходится ждать приема по девять часов. Для помощи медикам в больницы направили военных. Тяжелая ситуация и в больницах Испании. За последние две недели коронавирусом повторно заразившихся больше, чем за весь предыдущий период пандемии.
Индия
Рекордные показатели заболеваемости в Индии. В сутки более 160 тысяч новых случаев. В Нью-Дели действует комендантский час. "Омикрон" выявлен практически у всего состава парламента страны - свыше 400 человек. Общее число заражений в стране с начала пандемии достигло 35,5 миллионов.
Австралия
В Австралии из-за "омикрона" уже свыше миллиона заболевших. Там стартовала программа вакцинации детей старше 5 лет.
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