COVID-19 распространяется по Европе

Литовские власти объявили режим экстремальной ситуации из-за COVID-19 и постановили создать Государственный оперативный центр.



В Германии активируют планы действий на случай эпидемии. В стране выявили 19 зараженных коронавирусом, 14 из них - в Баварии.



11 случаев заражения подтверждены в Испании. Там местные предприниматели решили воспользоваться ситуацией. В Мадриде выставили на продажу линейку вин под названием Coronavinus. С каждой бутылкой дарят маску.



Самая сложная ситуация в Италии. Госпитализированы почти 400, погибли 12 человек. А итальянский круизный лайнер не пустили в порты Карибского моря из-за опасений, что один из членов экипажа заражен COVID-19. На борту находятся 4,5 тысячи пассажиров и более 1,5 тысячи членов экипажа. Как долго кораблю придется дрейфовать, пока неизвестно.



