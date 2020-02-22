COVID-19 распространяется за пределами Китая

Новые случаи зафиксированы в Израиле и Ливане. В Европе второй летальный исход. Осложнилась ситуация в Южной Корее. Там за четыре дня число инфицированных превысило 400 человек. На севере Италии в Ломбардии в десяти муниципалитетах закрыты все учреждения, отменены массовые мероприятия. Сегодня стало известно, что чемпионат мира по современному пятиборью был перенесен из Китая в Мексику.



А в Японии для профилактики распространения заболевания отменили более 200 заходов круизных лайнеров в порты, несмотря на грядущие убытки. По поступающей информации, из-за вспышки коронавируса Ирак закрыл границу с Ираном. В регионе источником эпидемии мог стать поток граждан, вернувшихся с заработков в КНР.



Между тем власти Китая официально заявляют о снижении числа заболевших и увеличении количества вылечившихся. За прошедшие сутки по всей стране были выписаны более 2 тысяч человек. По последним данным, выздоровели уже свыше 20 тысяч человек.



