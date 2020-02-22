3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
COVID-19 распространяется за пределами Китая
Новые случаи зафиксированы в Израиле и Ливане. В Европе второй летальный исход. Осложнилась ситуация в Южной Корее. Там за четыре дня число инфицированных превысило 400 человек. На севере Италии в Ломбардии в десяти муниципалитетах закрыты все учреждения, отменены массовые мероприятия. Сегодня стало известно, что чемпионат мира по современному пятиборью был перенесен из Китая в Мексику.
А в Японии для профилактики распространения заболевания отменили более 200 заходов круизных лайнеров в порты, несмотря на грядущие убытки. По поступающей информации, из-за вспышки коронавируса Ирак закрыл границу с Ираном. В регионе источником эпидемии мог стать поток граждан, вернувшихся с заработков в КНР.
Между тем власти Китая официально заявляют о снижении числа заболевших и увеличении количества вылечившихся. За прошедшие сутки по всей стране были выписаны более 2 тысяч человек. По последним данным, выздоровели уже свыше 20 тысяч человек.
Президент
Все
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Лукашенко: В Смоленске понимают, что мы должны быть вместе и помогать друг другу
Политика
Все
Общество
Все
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
Беларусь готова возобновить авиасообщение с Европой. Но с каким условием?
В мире
Все
Эксперт: Выставка импорта в Шанхае является окном для Китая во весь мир и для всего мира - в Китай
США разрешили Киеву применение дальнобойных ракет - как мир на это реагирует
В Рио-де-Жанейро стартовал саммит лидеров G20 - первый день посвятили теме голода и бедности
В Кремле высказались о разрешении наносить удары вглубь России - в чем провокационность ситуации?
Регионы
Все
Происшествия
Все