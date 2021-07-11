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COVID-19: рост заболеваемости не прекращается


Новые рекорды устанавливает на планете COVID-19.

За сутки в Великобритании зафиксировали более 32 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Непростая ситуация и в Бельгии. Там женщина скончалась сразу от двух вариантов вируса. Медики установили, что пациентка была носителем британского штамма "Альфа" и южноафриканского варианта "Бета" одновременно.

В Германии 100 тысяч человек ошибочно получили сообщения о прививке. Жителям, сделавшим лишь один укол от коронавируса, пришло электронное подтверждение о полном прохождении вакцинации.

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