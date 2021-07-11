COVID-19: рост заболеваемости не прекращается





Новые рекорды устанавливает на планете COVID-19.

За сутки в Великобритании зафиксировали более 32 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Непростая ситуация и в Бельгии. Там женщина скончалась сразу от двух вариантов вируса. Медики установили, что пациентка была носителем британского штамма "Альфа" и южноафриканского варианта "Бета" одновременно.