COVID-19: ситуация в Европе

Франция

Коронавирус идет по Европе. В 10-ти городах Франции уже действует запрет на проведение развлекательных мероприятий. Сокращается время работы общественных мест.

Италия

В Италии рост заболеваний, сравнимый с апрельским. Только за последние несколько дней диагноз "Ковид-19" поставили более 4 тысячам.

Румыния

Похожая ситуация и в Румынии. Там в областях с наибольшим количеством инфекций планируют ввести локальный локдаун.

Венгрия

В связи с нестабильной эпидобстановкой, в Венгрии продолжают ограничивать въезд на границах. В каждую школу страны куплены электронные термометры. А маски теперь обязательно носить во всех закрытых общественных помещениях.



