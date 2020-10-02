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COVID-19: ситуация в Европе
Франция
Коронавирус идет по Европе. В 10-ти городах Франции уже действует запрет на проведение развлекательных мероприятий. Сокращается время работы общественных мест.
Италия
В Италии рост заболеваний, сравнимый с апрельским. Только за последние несколько дней диагноз "Ковид-19" поставили более 4 тысячам.
Румыния
Похожая ситуация и в Румынии. Там в областях с наибольшим количеством инфекций планируют ввести локальный локдаун.
Венгрия
В связи с нестабильной эпидобстановкой, в Венгрии продолжают ограничивать въезд на границах. В каждую школу страны куплены электронные термометры. А маски теперь обязательно носить во всех закрытых общественных помещениях.
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