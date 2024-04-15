COVID-19 создан искусственно за счет американского бюджета, заявили в Сенате США

Американский сенатор Рэнд Пол заявил, что располагает неопровержимыми доказательствами искусственного происхождения COVID-19. По его словам, разработка вируса финансировалась из американского бюджета: еще в 2018 году к этому были причастны 15 правительственных агентств.



Даже после того, как проект заморозили в Штатах, исследования продолжались на американские деньги: власти были об этом информированы, а главный вирусолог страны - Фаучи - вообще причастен к разработке непосредственно. Сенатор требует немедленного привлечения к ответственности всех виновников биологической войны против человечества.



Правда, особых надежд на это нет: борьба с COVID-19 являлась любимым коньком Байдена, и он точно не позволит извлечь свои скелеты из шкафов Белого дома.